محمد الفلاح - واشنطن تدين جرائم الحوثي بالعبدية وتدعو لإيصال المساعدات

الأحد 17 أكتوبر 2021

أدانت الولايات المتحدة تصعيد الحوثيين ضد المدنيين في محافظة مأرب، واستخفافها الصارخ بسلامتهم، مطالبة المليشيات بالانصياع للمطالب الدولية وإنهاء الصراع باليمن.



وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانا جاء فيه: "إن مليشيات الحوثي تعوق حركة الأفراد، وتوصيل المساعدات الإنسانية لـ35 ألفًا من سكان مديرية العبدية".

وطالبت واشنطن الحوثيين بالانصياع للمطالب الدولية وإنهاء الصراع في اليمن، وفتح ممرات آمنة للمدنيين والجرحى وإيصال المساعدات إلى مديرية العبدية.

وتفرض مليشيات الحوثي حصارا خانقا وقاسيا على مديرية العبدية في الريف الجنوبي من مأرب منذ أكثر من 26 يوما في إرهاب فاقم المأساة الإنسانية لأكثر من 37 ألف نسمة أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وانطلقت حملة إلكترونية واسعة النطاق، السبت، للتنديد بجرائم مليشيات الحوثي في مديرية العبدية، جنوبي محافظة مأرب اليمنية.

وأطلق ناشطون يمنيون حملة تحت وسم "#العبدية تخاطب الإنسانية" و"#الحوثي يحاصر العبدية"، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية في مسعى لفضح جرائم الانقلابيين أمام الرأي العام العالمي.

وتأتي الحملة الإلكترونية بالتزامن مع اجتياح المليشيات الحوثية مركز مديرية العبدية على الحدود مع محافظة البيضاء وتدمير نحو 6 قرى سكنية.

وقال النشطاء إن مليشيات الحوثي تواصل قصف أكثر من 24 قرية سكنية في مديرية العبدية بالصواريخ الباليستية والكاتيوشا والمقذوفات، فضلا عن تدمير المستشفى الوحيد بالمديرية بعد دكه بالصواريخ.

وأبدوا استغرابهم من الموقف الدولي تجاه جرائم المليشيات، معتبرين ذلك بمثابة "تماهٍ واضح ويشجع الانقلابيين على ارتكاب مزيد من الجرائم الإنسانية".

يشار إلى أن الأمم المتحدة دعت مليشيات الحوثي لوقف الأعمال العدائية في مديرية "العبدية"، للسماح بمرور آمن للمدنيين وعمال الإغاثة وإجلاء جميع المصابين في القتال.