شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي: إجراء الانتخابات أحد شروط تعافي الاقتصاد الليبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدّد البنك الدولي على أن الالتزام بموعد إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر يعد من أحد الشروط لتعافي الاقتصاد الليبي على المدى القريب.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية أن البنك حذّر في تقرير له من أن عدم الالتزام بالانتخابات الليبية في موعدها سيدخل البلاد مجددا في تدهور الأوضاع.

وأوضح البنك ارتباط الاقتصاد في ليبيا كليا بتقدُّم العملية السياسية بشكل إيجابي واستقرار الوضع الأمني وأنه في حال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإعادة توحيد المؤسسات العامة، واستمر إنتاج النفط، فمن المتوقع أن تسجل ليبيا معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 78.2% في العام 2021م.