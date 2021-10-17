محمد الفلاح - إيران تقول إن ناقلتي نفط تابعتين لها تعرضتا لهجوم في خليج عدن

الأحد 17 أكتوبر 2021

أعلن قائد قوات البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، السبت، أن اثنتين من ناقلات النفط الإيرانية تعرضتا لهجوم في خليج عدن، مشيراً إلى أن فرقاً من القوات الخاصة الإيرانية (الكوماندوز) أحبطت الهجومين وتصدت للقراصنة.



وأضاف الأدميرال شهرام إيراني في حديث نقلته وكالة أنباء ”فارس نيوز“ التابعة للحرس الثوري، أن فرقاً من القوات الخاصة من أسطول 78 لقوات البحرية التابعة للجيش الإيراني تصدت لهجوم للقراصنة على اثنتين من ناقلات النفط الإيرانية في خليج عدن.

وفي شرحه لتفاصيل الحادثة، قال الأدميرال الإيراني: ”إن الأسطول البحري 78 التابع للجيش الإيراني، المكون من مدمرة البرز، تعرض لهجوم من قبل 5 زوارق قرصنة، وهو ما نسميه في الواقع إرهابًا بحريًا، وذلك صباح اليوم السبت أثناء مرافقتهم لناقلتين إيرانيتين“.

وأشار القائد العسكري الإيراني إلى أن القوات الإيرانية أجبرت المهاجمين بعد إطلاق نار كثيف على مغادرة المكان.

وتابع قائد البحرية للجيش الإيراني أنه مع هذا التحرك السريع من قوات البحرية، مرت هاتان الناقلتان بأمان عبر خليج عدن، والآن تمر السفن الإيرانية وسفن دول أخرى عبر هذه المنطقة بأمان تام.

ولم يحدد المسؤول الإيراني هوية المهاجمين الذين حاولوا اختطاف الناقلتين الإيرانيتين.

وكانت وكالة أنباء ”ركنا“ الإيرانية قالت، في وقت سابق من السبت، إن ناقلة نفط إيرانية تعرضت لهجوم من قبل قراصنة في خليج عدن الذي يقع في المحيط الهندي.

وأضافت الوكالة الإيرانية أنه في صباح اليوم هاجم قراصنة بخمسة زوارق سريعة وعدد كبير من الأشخاص ومعدات متطورة في خليج عدن ناقلة إيرانية، وحاولوا خطفها، لكن الهجوم فشل.

وأوضحت في تقرير لها أنه حدث تبادل مكثف لإطلاق النار بين الأسطول البحري 78 التابع لقوات البحرية للجيش الإيراني، والقراصنة الذين لاذوا بالفرار، بعد فشل محاولة اختطاف ناقلة النفط الإيرانية.

وكانت القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني أعلنت، منتصف آب/ أغسطس الماضي، أنها وضعت مدمرة البرز في المياه المفتوحة والدولية؛ من أجل إرساء أمن خطوط النقل.