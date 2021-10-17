شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ينهي الجدل حول الانتخابات البرلمانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد عبدالحسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء العراقي، أمس السبت، اكتمال العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) أمس، عن الهنداوي قوله: إن «المفوضية أكملت العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية»، لافتا إلى أن «نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة للإلكتروني».

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق اليوم إنجاز 95 % من الفرز اليدوي في عدد المحطات الكلي المحجوزة البالغة 3681.

وقال عضو الفريق الإعلامي بالمفوضية عماد جميل، إن «نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة مع النتائج الإلكترونية، وهذا الأمر تم في وجود مراقبي الكيانات والمراقبين الدوليين»، مبينا أن «نتائج هذه المحطات تمت إضافتها إلى النتائج الأولية».

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أغلقت الخميس، باب الاعتراضات على النتائج الأولية بعد مهلة استمرت ثلاثة أيام تسلمت خلالها 350 شكوى للنظر بها في غضون عشرة أيام تبدأ من أمس الأول الجمعة.

وأعلن تحالف يضم كيانات شيعية لم تحقق نتائج كبيرة بعد الإعلان عن النتائج الأولية، رفضه نتائج الانتخابات البرلمانية، وشكك في مصداقية النتائج.

وبحسب النتائج الأولية للانتخابات، فإن الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر تقدمت جميع القوائم المتنافسة وحققت 73 مقعدا في البرلمان العراقي الجديد المكون من 329 نائبا، فيما حل تحالف «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا وحصد 41 مقعدا، وجاء تحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ثالثا بـ37 مقعدا.

كما حصد الحزب الديمقراطي الكردستاني 32 مقعدا وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني 15 مقعدا، وحصل تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر على 20 مقعدا، وتحالف الفتح على 14 مقعدا.