شكرا لقرائتكم خبر عن القوات النيجيرية تقتل 250 عنصرا من العصابات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتلت القوات النيجيرية أكثر من 250 عنصرا من العصابات المسلحة، خلال عمليات أمنية استهدفتهم بعد انقطاع خطوط الاتصالات بالمناطق الشمالية من البلاد. وأفادت وكالة الأنباء النيجيرية نقلا عن رئيس الأركان، لاكي إيرابور، في بيان: بأن جميع خطوط الاتصال قطعت في محافظات زامفارا، وكاتسينا والنيجر، الشهر الماضي في إطار عمليات أمنية تستهدف العصابات المسلحة، مشيراً إلى أنه تم القبض على أكثر من 600 شخص من العناصر المسلحة في المنطقة.

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية، أن أكثر من 13 ألفًا من مسلحي جماعة «بوكو حرام» الإرهابية استسلموا للسلطات خلال الأسبوعين الماضيين. وبحسب وكالة الأنباء النيجيرية فقد أكد نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية، برنارد أونيوكو، خلال مؤتمر صحفي له أنه تم خلال تلك الفترة شن العديد من العمليات العسكرية ضد عناصر بوكو حرام.

وأشار المسؤول النيجيري، في السياق إلى مقتل 29 واعتقال 13 إرهابيًا آخرين، ومصادرة كميات كبيرة من الذخيرة خلال الفترة ذاتها.

وكانت السلطات النيجيرية قد أعلنت عن إيقاف 76 شخصًا من عناصر العصابات المسلحة في عمليات أمنية استهدفتهم بولاية بورنو، التي تنشط بها جماعة «بوكو حرام» الإرهابية شمال شرقي البلاد. وقال مفوض شرطة ولاية بورنو عمر عبده في تصريحات للصحافة إن عمليات أمنية ضد العصابات نُفذت بمناطق تشيبوك وجيري وكوندوغا ومافا بالولاية في إطار مكافحة المشاكل الأمنية. وأوضح المصدر أن تلك العمليات أسفرت عن ضبط 76 عنصرا بالعصابات المسلحة ومصادرة كميات كبيرة من الذخيرة. ومنذ 5 سنوات تشهد نيجيريا صراعات عنيفة بين قبيلة الفولاني، التي تعمل بتربية الحيوانات وبعض القبائل الأخرى المشتغلة بالزراعة.