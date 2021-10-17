شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الحوثيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تتمادى في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى جرائم الحرب التي ترتكبها ضد أبناء الشعب اليمني، خاصة الأبرياء من النساء والأطفال، وكذلك اعتداءاتها المستمرة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية والمطارات المدنية في المملكة.

وطالب رئيس البرلمان العربي خلال كلمته في افتتاح الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، أمس السبت، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل وتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية، لوقف هذه الجرائم، وإنهاء الوضع المأساوي الذي يعيشه الأشقاء في مدينة مأرب ومديرية العبدية، محذرا في الوقت ذاته من أن استمرار حالة الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم ستشجع هذه الميليشيا على التمادي في جرائمها الإرهابية.

دعم المملكة

على صعيد متصل، ثمّن رئيس البرلمان العربي، الجهود المُخلصة والمُقدَرة التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، من أجل حل الأزمة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار، مشيداً بعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومتمنيا لها كل التوفيق والنجاح.

وفي سياق الجهود العربية نحو تحقيق التنمية المستدامة، هنأ «العسومي»، المملكة، قيادةً وشعبًا، بمناسبة إطلاق منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، الذي يؤكد ريادة المملكة في دعم الجهود الدولية نحو اتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة التغير المناخي.

وخلال الجلسة، أعلن رئيس البرلمان العربي عن تدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، كأداة مؤسسية لتقديم الدعم الفني للبرلمانيين في هذا المجال الحيوي، وهو الأول من نوعه على المستوى العربي، متطلعاً إلى أن يصبح مركزا إقليميا ودوليا لدعم الجهود البرلمانية في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

دعم ثابت

يذكر أن وقائع الجلسة حضرها رئيس مجلس الشورى اليمني د. أحمد عبيد بن دغر، وجدد «العسومي» تأكيده على دعم البرلمان العربي الثابت والدائم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية والأولى للشعب العربي، مشيرا للتحركات التي اتخذها البرلمان مؤخرا بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية، ومدير عام اليونسكو، بشأن الجرائم والانتهاكات الممنهجة للقوة القائمة بالاحتلال في المسجد الأقصى المبارك، والحرم الإبراهيمي الشريف.

كما أكد «العسومي» دعم البرلمان العربي لجهود الملك عبدالله الثاني ملك الأردن لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

تجنب العنف

وأكد «العسومي» متابعة البرلمان العربي للأوضاع في لبنان بقلق بالغ، داعيا كافة الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس وتجنب العنف والتصعيد، منعا لدخول البلاد في حلقة مفرغة من المواجهات الطائفية، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا للبنان وشعبه، والعمل على استعادة الأمن والاستقرار الداخلي. ودعا البرلمان العربي الليبيين في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادهم إلى التكاتف وإعلاء المصلحة العليا للبلاد، والمضي قدماً نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لتحقيق التوافق الوطني وتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي والحفاظ على أمن وسيادة الدولة الليبية. كما أكد «العسومي» دعم البرلمان العربي لمصر والسودان في حماية أمنهما المائي ورفض المساس بحقوقهما القانونية والتاريخية في مياه نهر النيل، مجددا مطالبة البرلمان العربي لإثيوبيا بالانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المسار التفاوضي، بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي، الذي صدر مؤخرا في هذا الشأن.