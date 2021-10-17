شكرا لقرائتكم خبر عن «آسيان» تستبعد رئيس انقلاب ميانمار من قمتها المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» على استبعاد رئيس المجلس العسكري في ميانمار من قمة مهمة سوف تعقد في وقت لاحق من هذا الشهر في بروناي، وهي خطوة نادرة وحاسمة من قبل الكتلة التي تضم 10 أعضاء، تهدف لمحاسبة النظام على حملة قمع عنيفة ضد معارضيه السياسيين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وناقشت «آسيان» باستفاضة تمثيل ميانمار في القمة التي سوف تعقد في الفترة من 28-26 في شهر أكتوبر الجاري، وأنها لم تتوصل إلى توافق على السماح لممثل سياسي عن ميانمار بالحضور، بحسب بيان أصدرته الرابطة أمس السبت.

وتابع البيان أن ذلك يرجع إلى أن مجموعة من المشرعين المخلوعين المتحالفين مع زعيمة ميانمار المدنية المحتجزة أون سان سو تشي، قد تواصلوا مع بعض الدول الأعضاء في «آسيان» وطلبوا دعوتهم لحضور القمة.

وأوضحت «آسيان» بعد اجتماع لوزراء خارجية الرابطة، عقد أمس الأول الجمعة، لمناقشة الوضع في ميانمار: «لذلك، إنه على ضوء المطالبات المتنافسة لحضور القمة والسماح لميانمار بمساحة لاستعادة شؤونها الداخلية، تم اتخاذ قرار بدعوة ممثل غير سياسي لحضور القمة».

وأشارت الكتلة إلى تحفظات ممثل ميانمار على القرار.

من جهته، ألقى المتحدث باسم الحكومة العسكرية في ميانمار باللوم على «التدخل الأجنبي» في قرار استبعاد زعيم المجلس العسكري من حضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» المقرر عقدها هذا الشهر.

وقال المتحدث زاو مين تون لخدمة (بي.بي.سي) الإخبارية باللغة البورمية، إن الولايات المتحدة وممثلي الاتحاد الأوروبي ضغطوا على زعماء آخرين في رابطة «آسيان»، التي تضم عشرة أعضاء لاستبعاد قائد ميانمار العسكري من القمة.

وأضاف: «يمكن رؤية التدخلات الخارجية هنا أيضا.. علمنا من قبل أن بعض المبعوثين من بعض الدول التقوا مع مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية وتعرضوا لضغوط من الاتحاد الأوروبي».