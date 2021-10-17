شكرا لقرائتكم خبر عن الإرث الاستعماري لفرنسا يعيد الجدل حول الهوية والانقسام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - الاعتراف بالذنب والتعويض وإعادة الآثار المنهوبة على مدار السنوات الماضية قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه مرارا على أنه راعٍ لمعالجة الحقبة الاستعمارية لبلاده، وأكد موقفه بإعلان عزمه إحياء الذكرى السنوية الستين لمذبحة باريس في 17 أكتوبر 1961، التي تم الصمت عليها طويلا.

في المقابل، تدور نقاشات محتدمة حول الهوية وحول مجتمع فرنسي مجزأ وهي آثار ما بعد الاستعمار، التي لا يمكن معالجتها ببضع إشارات.

يحل اليوم الأحد الذكرى السنوية الستون لمذبحة باريس، قرب نهاية حرب الجزائر، التي كافحت فيها مستعمرة الجزائر الفرنسية من أجل الاستقلال خلال الفترة من عام 1954 حتى عام 1962، فرضت فرنسا حظر تجول على الفرنسيين المسلمين المنحدرين من الجزائر.

وفي 17 أكتوبر 1961، دعت هذه الفئة إلى مقاطعة في هيئة مظاهرات سلمية، التي تم قمعها بشكل منهجي، وألقت الشرطة حينها القبض على حوالي 12 ألف جزائري، وضربت العديد منهم حتى الموت، وقتلت آخرين رميا بالرصاص، وتم العثور لاحقا على بعض الجثث في نهر السين، ولا يزال العدد الدقيق للضحايا غير معروف، وتشير التقديرات في بعض الأحيان إلى سقوط حوالي 200 ضحية، ويتحدث متحف تاريخ الهجرة في باريس عن أكثر عمليات القمع دموية في غرب أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. ولفترة طويلة ظلت فرنسا صامتة بشأن ماضيها الاستعماري، ورغم توافر المعلومات، فإن التجاهل كان هو السائد، حسبما تقول المؤرخة مليكة رحال.

وترى رحال أن النقاش حول هذا الأمر صار أكثر وضوحا اليوم، لكن المقاومة له صارت أقوى أيضا.

يقول عالم الاجتماع أحمد بوبكر: إن الحقبة الاستعمارية لا تزال تؤثر على مُجريات الأمور في فرنسا، على سبيل المثال فيما يتعلق بقضية الانتماء، وأضاف: «نحن بصدد تكوين رؤية عن المواطنة تقوم على أساس العرق والأصل الثقافي»، موضحا أن التعامل من منطلق المساواة لا يُطبق على بعض الفرنسيين، حيث يتم تصوير الأشخاص، الذين لديهم تاريخ هجرة من فترة ما بعد الاستعمار بشكل متزايد على أنهم مختلفون ويتم التمييز ضدهم.

وبالنسبة لبوبكر تندمج هنا القضايا الاجتماعية مع قضايا ما بعد الاستعمار، وقال: «الناس الذين يعانون من أكثر الأوضاع خطورة هم أولئك الموجودون في الضواحي، وفي الضواحي يوجد في الغالب أناس لهم تاريخ هجرة من فترة ما بعد الاستعمار». ويوضح بوبكر أن الكثير من الشباب هناك يواجهون صعوبات في التعلم، كما أنهم على هامش سوق العمل، ويتعرضون للعنصرية حتى في أوقات فراغهم.

ويرى بوبكر أن عدم وجود حل لهذا الأمر حتى الآن يرجع أيضا إلى رفض التذكير بالحقبة الاستعمارية.

وفي الحملة التمهيدية للانتخابات الفرنسية الرئاسية المقررة في أبريل المقبل، يُثار الآن مجددا موضوع آخر على نحو مكثف، ألا وهو الهجرة.

تروج مارين لوبان، من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، إلى إجراء استفتاء للحد من الهجرة، أيضا من المعسكر المحافظ، الذي يتصدره كزافييه برتراند وفاليري بيكريس وميشيل بارنييه، هناك مطالب بتطبيق نظام الحصص (الكوتة) ومنح مزيد من السيطرة للدولة، وعلى الضفة اليمينية المتطرفة ينافس الشعبوي، إريك زمور، لوبان في التصريحات حول طرد الأشخاص، الذين لديهم تاريخ هجرة أو سن قانون يُلزم بأن يكون الاسم الأول للمواليد فرنسيا.

ويرى بوبكر أن الأمر لا يتعلق غالبا بالمهاجرين، بل بالفرنسيين الذين لديهم تاريخ هجرة، وبالنسبة لرحال، ترى أن الجدل الحالي حول الهجرة متشابك للغاية مع السؤال حول موضع الماضي الاستعماري في فرنسا من المعالجة.