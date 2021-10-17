كورونا في روسيا.. الوفيات تخرق حاجز الألف لأول مرة منذ بدء الجائحة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

سجلت روسيا 1002 وفاة بفيروس كورونا يوم السبت، وهي أول مرة تتجاوز فيها الوفيات الألف منذ بدء الجائحة، وبهذا ترتفع الحصيلة إلى 222315.

وقال فريق العمل المعني بمكافحة الجائحة في روسيا إن هناك 33208 إصابات مؤكدة بمرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى سبعة ملايين و958384.

وأنحت السلطات الروسية باللائمة على بطء حملة التطعيم في هذه الزيادة الحادة في الإصابات والوفيات وهو ما أجبر وزارة الصحة الأسبوع الماضي على دعوة المسعفين المتقاعدين ممن تلقوا التطعيم للعودة إلى المستشفيات.

وأظهرت البيانات التي نشرها فريق العمل المعني بمكافحة الجائحة في روسيا أن 45 بالمئة من السكان أصبحت لديهم مناعة من الفيروس بعد تلقي اللقاح أو التعافي من المرض. وترتفع هذه النسبة في موسكو إلى 61 بالمئة في حين تصل إلى 64 بالمئة في المنطقة المحيطة بالعاصمة.

وطبقا لهذه البيانات فإن 48 مليون مواطن فقط من 144 مليون روسي تلقوا التطعيم بشكل كامل، في حين تلقى 51 مليونا جرعة واحدة من اللقاح.