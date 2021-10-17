شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية تعلن نتائج انتخابات العراق التشريعية: لم نتأثر بالصراع السياسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

وسط حالة احتقان سياسي وصراع غير مسبوق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من الشهر الحالي، مؤكدة عدم تأثرها بالصراع الذي تشهده البلاد.

وقال رئيس المفوضية عدنان جليل خلال مؤتمر صحفي، إن “المفوضية أكملت تدقيق المحطات المحجورة وعددها 3681 محطة، ونتائجها أضيفت إلى النتائج الأولية المعلنة سابقا”.

وأضاف، أن “النتائج نشرت على الموقع الإلكتروني للمفوضية وهي أولية ويمكن الطعن فيها”.

وتابع، أن “المفوضية لم تتأثر بأي صراع سياسي، وملتزمون بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية”.