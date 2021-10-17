شكرا لقرائتكم خبر عن لن تتخيل السبب.. حملة أمنية على مدينة أوربية بسبب «لعبة مكعبات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

في واقعة مثيرة ونادرة بإحدى البلديات في ألمانيا، تسببت صورة طفل مع لعبته في إطلاق حملة أمنية واسعة .

في تفاصيل الواقعة، فقد تسبب مراهق يبلغ من العمر 15 عاما في إطلاق عملية أمنية واسعة النطاق، بعدما ظن أحد أصحاب المطاعم أن البندقية اللعبة التي يحملها سلاحاً حقيقياً، فقام على الفور بإبلاغ الشرطة.

وبحسب ما ذكرته الإذاعة الألمانية، فإنه تبين أن الفتى، الذي لم يذكر اسمه، لم يكن يحمل سلاحاً حقيقياً وإنما لعبة من قطع المكعبات.

وقد ظهر الفتى يرتدي زياً مموهاً ويحمل بندقية، وهو يتجول في بلدة لينداو بجنوب البلاد.

وأفاد أحد ضباط الشرطة بالبلدة التي ظهر فيها الفتى أنه يتحتم علينا الذهاب على الفور، حيث توجهت بالفعل عدة سيارات دورية وعدداً من رجال الشرطة لإيقاف الفتى ولعبته المفضلة.