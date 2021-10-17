شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم رجل أعمال كولومبي مقرب من «مادورو» إلى أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جرى تسليم رجل أعمال كولومبي مقرب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى الولايات المتحدة أمس السبت لمواجهة اتهامات بغسل الأموال.

ونُقل "أليكس صعب" جوا من الرأس الأخضر بعد ظهر أمس السبت، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن فريقه القانوني.

وقال فيمي فالانا، محامي صعب في اتصال هاتفي مع بلومبرج من لاجوس إن "عملية التسليم انتهت". وأضاف: "نعتقد أن صعب سينقل إلى فلوريدا لمحاكمته".

ويُحتجز صعب، 49 عاما، فى الرأس الأخضر منذ يونيو 2020 عندما توقفت طائرته الخاصة في سال للتزود بالوقود بينما كانت متجهة من فنزويلا إلى إيران.