شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على طفلتين تتجولان بمفردهما على الحدود بين أمريكا والمكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال عملاء حرس الحدود الأمريكية يوم الثلاثاء، إنهم عثروا على شقيقتين صغيرتين، تبلغان من العمر 4 و 6 سنوات، تتجولان بمفردهما جنوب سد موريلوس على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ويشيع استخدام الموقع كنقطة عبور للأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، وفقًا لقطاع يوما لدوريات الحدود الأمريكية، ورصد عميل يعمل في المنطقة الأختين ورافقهما إلى بر الأمان. وقالت دورية الحدود إنها تبذل محاولات للم شمل الفتيات بأسرهن.