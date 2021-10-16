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البرازيل.. 6 قتلى إثر غرق فندق عائم في نهر باراجواي جنوبي البلاد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

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لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم إثر غرق فندق عائم في نهر باراجواي جنوبي البرازيل.

 

وأفادت بوابة "جي 1" الإخبارية، السبت، نقلا عن إدارة الإطفاء بأنه تم إنقاذ 14 شخصا بعد غرق فندق عائم جراء عاصفة بالقرب من بلدة كورومبا في ولاية ماتو جروسو دو سول على الحدود مع بوليفيا.

 

ووفقا للتقرير، ينحدر معظم ركاب القارب من مدينة ريو فيردي في ولاية جوياس. وكانوا يستقلون الفندق العائم للصيد في نهر باراجواي.

 

وشهدت المنطقة عدة عواصف شديدة مصحوبة برياح قوية وقت وقوع الحادث.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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