شكرا لقرائتكم خبر عمليات نهب وتنكيل حوثية بأبناء العبدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما حذر مراقبون وحقوقيون من ارتكاب ميليشيات الحوثي عمليات تطهير عرقي وإبادة بحق السكان من أبناء مأرب بمديرية العبدية جنوب مأرب بعد أن سيطرت ميليشيات الحوثي على أجزاء من المديرية ومركزها الإداري، دمرت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران ست قرى بشكل كامل بمديرية العبدية بقصف صاروخي مكثف.

وأكد مصدر ميداني أن الهجمات الحوثية تتواصل، فيما تصاعدت موجة النزوح بشكل غير مسبوق من قرى عدة في المديرية إضافة إلى مركزها، لافتا إلى أن قوات الجيش اليمني تتصدى لهجمات أخرى على 18 قرية في المديرية الواقعة جنوب مأرب.

كما أقدمت ميليشيات الحوثيين الإرهابية على تفجير منزل اللواء الركن عبدالرب الشدادي، عقب سيطرتها على مركز مديرية العبدية جنوب مأرب.

وقال مصدر محلي، «ان ميليشيات الحوثيين اقتحمت منزل اللواء الشدادي، فور دخولها مركز العبدية ونهبت محتوياته، ومن ثم قامت بنسفه بعبوات متفجرة شديدة حولته إلى ركام».

ويأتي ذلك بعد ساعات من قيام ميليشيات الحوثيين بتفجير منازل آل بحيبح وفي مقدمتهم منزل اللواء الركن مفرح بحيبح، في قرية واسط بمديرية الجوبة جنوب مأرب، وتقوم الميليشيات بشكل متكرر بنهب ممتلكات وتفجير منازل خصومها العسكريين الذين يقودون معارك ضدها منذ سبع سنوات.

وفجرت ميليشيات الحوثي منذ بداية انقلابها، مئات المنازل في عدد من المحافظات اليمنية، أبرزها صنعاء وصعدة وحجة وعمران وتعز وإب والضالع والبيضاء، إضافة إلى تفجيرها عشرات المدارس والمساجد والمباني الحكومية.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني حذر من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وقال في سلسلة تغريدات على تويتر «نحذر من جرائم إبادة جماعية ترتكبها الميليشيات بحق أبناء المديرية بعد تهديدات أطلقتها عبر وسائل إعلامها، ومن كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء استمرار الحصار الجائر ورفض الميليشيات فتح ممرات آمنة للمدنيين في استباحة للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان».

وأوضح أن الميليشيات تواصل التنكيل بأهالي مديرية العبدية بعد حصار مطبق منذ قرابة شهر، وقصف النساء والأطفال في المنازل بالصواريخ الباليستية وقذائف الهاون ومختلف أنواع الأسلحة «في جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وسط صمت دولي وأممي غير مفهوم ولا مبرر».

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