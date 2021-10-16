تحقيقات لبنانية تكشف ملابسات جريمة الطيونة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر لبنانية بأن الساعات الماضية شهدت سلسلة اتصالات سياسية وأمنية، تمحورت حول وجوب توضيح ملابسات ما جرى في الطيونة، مع التأكيد على تحقيق نزيه وشفاف. ونقلت صحيفة «الجمهورية» اللبنانية في عددها الصادر أمس عن المصادر قولها «إن الاتصالات الجارية تسير على خطين متوازيين، الأول في اتجاه التأكيد على السلم الأهلي ومنع العبث باستقرار لبنان، ودور الأجهزة العسكرية والأمنية في الحفاظ على الأمن وردع أي محاولة من أي جهة كانت للعبث به»، وكذلك كشف الفاعلين والمتورطين وتحديد المسؤوليات والأهداف الكامنة وراء التفجيرومحاسبتهم.



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