المعلمي يلتقي كبير مستشاري أمريكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي بمقر وفد المملكة الدائم في نيويورك أمس، ‏بكبير مستشاري الوفد الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ريتشرد إردمان. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الدولية المهمة وعدد من قضايا الشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.‏ وجرى اللقاء بحضور مدير مكتب المندوب فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية طفول العقبي.

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