شكرا لقرائتكم خبر الأمم المتحدة تدعو إلى التحرك ضد الجوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة (فاو) شو دونيو في مراسم الافتتاح «إن الجوع أثر على 811 مليون شخص في العالم في العام الماضي، على الرغم من أن العالم ينتج أغذية تكفي الجميع وهذا لا يمكن تصوره وغير مقبول».
وحذر شو من أن المخاطر أكبر ما تكون بالنسبة للشباب. وقال «إنه في الأعوام المقبلة، يجب التخفيف من آثار تغير المناخ لمحاربة الجوع والفقر».
وللقيام بذلك، قال «إنه يجب أن يصبح إنتاج الغذاء العالمي أكثر كفاءة واستدامة»، مشيرا إلى أنه يمكن للمستهلكين أيضا المساهمة بسلوكهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تدعو إلى التحرك ضد الجوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.