الأمم المتحدة تدعو إلى التحرك ضد الجوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الجوع وأزمة المناخ قبيل يوم الأغذية العالمي.

وقال المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة (فاو) شو دونيو في مراسم الافتتاح «إن الجوع أثر على 811 مليون شخص في العالم في العام الماضي، على الرغم من أن العالم ينتج أغذية تكفي الجميع وهذا لا يمكن تصوره وغير مقبول».

وحذر شو من أن المخاطر أكبر ما تكون بالنسبة للشباب. وقال «إنه في الأعوام المقبلة، يجب التخفيف من آثار تغير المناخ لمحاربة الجوع والفقر».

وللقيام بذلك، قال «إنه يجب أن يصبح إنتاج الغذاء العالمي أكثر كفاءة واستدامة»، مشيرا إلى أنه يمكن للمستهلكين أيضا المساهمة بسلوكهم.