مصرع فتاة سقطت من القطار في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من القطار بمحطة كفر شبين بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر المركزي، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من محطة قطار كفر شبين بالواقعة، وجرى اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.

تبين أنه أثناء توجه القطار رقم 386 خط "شبين القناطر - القاهرة"، سقطت فتاة تدعى "إسراء.ح.ع" 26 عامًا، ومقيمة كفر شبين أثناء توقف القطار بمحطة كفر شبين أدى إلى مصرعها في الحال، وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر تحت تصرف النيابة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.