اسم مواطن ورقم بطاقة الرئيس.. تفاصيل جديدة عن "بطاقة تموين السيسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

كشف مصدر مسؤول داخل مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا، تفاصيل جديدة عن ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، باستخدام مواطن في محافظة المنيا، بطاقة تموينية باسمه "السيسي".

وقال "المصدر"، الذي طالب عدم ذكر اسمه، في تصريحات ل"الخليج 365"، اليوم الأحد، إن القصة جاءت بسبب خطأ غير مقصود من موظفة خاصة بإدخال بيانات المستفيدين من الخدمات التموينية، داخل إحدى الإدارات التموينية، إذ سجّلت اسم المواطن بطريقة سليمة، ثم بخطأ غير مقصود جرى إدخال الرقم القومي الخاص بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ببطاقة تموين المواطن بالمنيا.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إنه منذ أن بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في ملف تنقية البطاقات، كان من ظواهر التلاعب التي جرى رصدها والتعامل معها وجود أرقام قومية صحيحة ولكن ليست من أحد أفراد العائلة.

وبحسب بيان صحفي، وفيما يتعلق بما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، بشأن وجود بطاقة تموين باسمه بمحافظة المنيا، أشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه جرى اكتشاف ذلك ووجد بالبطاقة الرقم القومي له وجرى إلغائها في حينه.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه حتى الآن يجرى مراجعة البطاقات التموينية بشكل دوري وفي حالة وجود أي نوع من الأخطاء يتم اتخاذ اللازم والجميع يعلم أنه منذ نهاية عام 2020 نفذت تنقية قاعدة البيانات وتم الربط مع كافة القواعد ذات العلاقة.