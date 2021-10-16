"الطيران المدني": لجنة تحقيق وفحص أوراق طائرة مصرية انفجرت إطاراتها أثناء الهبوط في رومانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أمر الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، بتشكيل لجنة للتحقيق في شأن طائرة شركة "فلاي إيجيبت" المصرية، والتي انفجرت إطاراتها الأربعة أثناء هبوطها في مطار كلوج نابوكا في دولة رومانيا، وهي في طريق العودة إلى القاهرة.

وقالت مصادر مطلعة بسلطة الطيران المدني، إن السلطات الرومانية سمحت بإقلاع الطائرة بدون ركاب، وقررت السلطة التحفظ على أوراق الطائرة وجداول صيانتها اليومية والدورية لمتابعتها، كما سيتم الاستماع إلى قائد الطائرة، لمعرفة ملابسات الواقعة أثناء هبوط الطائرة في المطار الروماني.

وأشارت المصادر إلى أن الطائرة التي انفجرت إطاراتها من طراز "بوينج 7 - B 737"، وتسجل حروف "su - TMM"، وأقلعت من مطار الغردقة الدولي أمس الجمعة إلى مطار كلوج نابوكا برومانيا رحلة رقم "FT 3101"، وتابعت المصادر أن عدد ركاب الطائرة بلغ 113 راكبًا منهم 13 على درجة رجال الأعمال، و100 راكب بالدرجة السياحية، و6 أفراد من طاقم الطائرة.

وكانت مصادر بقطاع الطيران المدني أكدت أن قائد الطائرة فوجئ بانفجار الإطارات أثناء الهبوط، وتمكن من الحفاظ على مسار الطائرة قدر الإمكان مع عدم وجود أي إصابات في الحادث، وسلامة كل الركاب على متن الطائرة، وأن التلفيات شملت إصابة إطارات الطائرة فقط، وتم إغلاق المدرج لسحب الطائرة للصيانة.​