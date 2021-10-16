30 سيارة للسيطرة على النيران.. مصدر: "خسائر حريق الإسماعيلية لم تحصر بعد" - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - حسام الدين أحمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية، والأجهزة المعنية على حريق اندلع في أحد المصانع بالمنطقة الحرة الاستثمارية في ضاحية المستقبل بمدينة الإسماعيلية.

وقال مصدر في محافظة الإسماعيلية إن الحريق لم يسفر عن خسائر في الأرواح أو إصابات، بينما تسبب في خسائر مادية لم تحصر حتى الآن.

كانت غرفة عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق في مصنع للكيماويات بالمنطقة الاستثمارية الحرة مساء اليوم السبت.

ووجه العميد خالد كمال مدير الحماية المدنية سيارات الإطفاء لمكان الحادث من نقاط الإطفاء ومقر الإدارة لسرعة إخماد الحريق قبل امتداده للمصانع والشركات المجاورة، وجرى الدفع بـ30 سيارة حماية مدنية للسيطرة على الحريق.

كما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بنحو 25 سيارة مجهزة طبيا للتعامل مع حالات الاختناقات وإصابة الحرائق للتأمين الطبي، برئاسة الدكتور حسن درويش، كما رفعت مديرية الصحة ومستشفى جامعة قناة السويس درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أي حالات طارئة.

تبين من التحريات الأولية أن الحريق نشب في مواد خام ومنتجات جاهزة للبيع والتي تحتوي على مواد سريعة الاشتعال، ما تسبب في انتشار النيران سريعا بالمصنع. وجرى إخلاء المصانع المجاورة من العمال، فضلا عن إجراء أعمال تبريد مستمرة لمنع امتداد الحريق للمنشآت المجاورة.

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