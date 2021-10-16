محملة بميلوني برميل.. ناقلة نفط إيرانية تستعد لمغادرة فنزويلا

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 5 دقائق

من المرجح أن تبحر ناقلة نفط إيرانية عملاقة، اليوم السبت من فنزويلا إلى إيران، محمّلة بمليوني برميل من الخام الثقيل قدمتها شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بتروليوس دي فنزويلا)، حسمبا نقلت وكالة رويترز.

وهذه الشحنة جزء من صفقة اتفقت عليها بتروليوس دي فنزويلا ونظيرتها شركة النفط الوطنية الإيرانية التي تستبدل المكثفات الإيرانية بخام ميري الفنزويلي. وتهدف المقايضات إلى تخفيف النقص الحاد في المواد المخففة التي أدت إلى خفض إنتاج وصادرات فنزويلا من النفط، حسبما أفادت رويترز الشهر الماضي.

وأنهت (دينو 1)، ناقلة النفط الخام العملاقة التي تملكها وتديرها شركة النفط الوطنية الإيرانية، تحميل النفط الفنزويلي في مرفأ خوسيه التابع لشركة بتروليوس دي فنزويلا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، وفقا للوثائق وأحد المصادر وحساب خدمة مراقبة السفن (تانكر تراكرز دوت كوم).

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية لرويترز الشهر الماضي إن تجارة النفط الثنائية ربما تمثل انتهاكا للعقوبات الأمريكية على البلدين، مستشهدة بأوامر حكومية تحدد الإجراءات العقابية.

ومن المتوقع تسليم شحنة مكثفات ثانية من نفس الحجم إلى فنزويلا في الأسابيع المقبلة في إطار نظام المقايضة الذي سيكون ساري المفعول لمدة ستة أشهر في مرحلته الأولى.

ولم ترد وزارة النفط الفنزويلية وبتروليوس دي فنزويلا وشركة النفط الوطنية الإيرانية على طلبات للتعليق.