شكرا لقرائتكم خبر عن ياقوتيا.. مريض يقتل زميله ويصيب 5 في هجوم بسكين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت السلطات مقتل مريض واحد وإصابة خمسة آخرين في هجوم بسكين من قبل زميلهم بالغرفة في مركز للعلاج من المخدرات بياقوتيا، وهي منطقة روسية في شمال شرق سيبيريا، حسبما أفاد المكتب الصحفي لحكومة ياقوتيا للصحفيين يوم السبت.

وفي وقت سابق اليوم السبت، هاجم مريض مسلح بسكين زملائه في الغرفة في مركز العلاج من تعاطي المخدرات. وبحسب وزارة الصحة الإقليمية، فإن ثلاثة منهم في حالة حرجة ، والاثنان الآخران في حالة مستقرة. تم نقلهم إلى المستشفى.