شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على 35 جثة مجهولة بـ«مكب قمامة» في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن أعضاء الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا من انتشال 35 جثة مجهولة الهوية من سبعة مواقع بـ"مكب القمامة العام في مدينة ترهونة"، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

وأظهرت إحصائية صادرة، اليوم السبت، عن الهيئة، تنفيذ 245 حقل اختبار بموقع "مكب القمامة العام بترهونة"، واكتشاف خمس مقابر جماعية ومقبرتين فرديتين.

وفي الرابع من أكتوبر الجاري، قال رئيس بعثة تقصي الحقائق في ليبيا محمد أوجار، إن "البعثة تؤكد جمع أدلة عن وقوع مجازر جماعية بحق المدنيين في ترهونة منذ العام 2016 وحتى 2020".