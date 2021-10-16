شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 6 إثر غرق فندق عائم في نهر باراجواي بالبرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم إثر غرق فندق عائم في نهر باراجواي جنوبي البرازيل.

وأفادت بوابة "جي 1" الإخبارية اليوم السبت نقلا عن إدارة الإطفاء أنه تم إنقاذ 14 شخصا بعد غرق فندق عائم جراء عاصفة بالقرب من بلدة كورومبا في ولاية ماتو جروسو دو سول على الحدود مع بوليفيا.

ووفقا للتقرير، ينحدر معظم ركاب القارب من مدينة ريو فيردي في ولاية جوياس. وكانوا يستقلون الفندق العائم للصيد في نهر باراجواي. وشدت المنطقة عواصف شديدة مصحوبة برياح قوية وقت وقوع الحادث.