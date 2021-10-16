إنقاذ 7 أشخاص وانتشال 4 جثث بعد سقوط سيارة بنهر في المدائن

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، السبت، بإنقاذ 7 أشخاص وانتشال 4 جثث بعد سقوط سيارة بنهر في المدائن جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دوريات نجدة المدائن ونجدة قاطع النهروان وفرق الدفاع المدني تنقذ 7 أشخاص وتنتشل 4 جثث من نساء عدد 3 وشاب من مواليد 2006 كانوا تحت الماء بعد سقوط عجلتهم نوع بيك آب وبداخلها اشخاص عدد 11 شخصا داخل مشروع حي الوحدة ضمن قضاء المدائن".

وأضاف المصدر أن "العائلة كانت متوجهة الى زيارة مرقد الصحابي سلمان المحمدي في قضاء المدائن".