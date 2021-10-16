رئيسة البرلمان العربي للطفل تشيد بجهود حاكم الشارقة للعناية بالطفولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

شارك البرلمان العربي للطفل في أعمال الجلسة الأولى للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بوفد ضم سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل و الطفلة رتاج إبراهيم العباسي رئيسة البرلمان العربي للطفل.



و قال الباروت في تصريحات وفقا لوكالة أنباء الإمارات بالقاهرة إن مشاركة وفد البرلمان العربي للطفل في أعمال جلسة اليوم للبرلمان العربي جاءت تلبية لدعوة تلقاها من معالي عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي لتعزيز التواصل بين الجانبين من أجل خلق أجيال واعية وقادرة على المشاركة في الحياة السياسية والمساهمة في بناء مجتمعاتها .

و ثمن الباروت الدعم الذي قدمه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لخروج البرلمان العربي للطفل إلى النور و توجيهاته الدائمة لتوفير كل أوجه الرعاية و العناية بالطفل العربي.. و قال إن البرلمان العربي للطفل يقوم بالعديد من المهام من أبرزها إعداد و تدريب جيل قادر على المشاركة في الحياة البرلمانية .. و شدد على أن البرلمان العربي للطفل محطة هامة إطلاقها عكس رغبة الدول العربية في دعم و رعاية الطفولة و الاهتمام بها.

من جانبها رفعت رتاج العباسي رئيسة البرلمان العربي للطفل أسمى آيات التقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي جعل من الشارقة مقرا دائما للبرلمان .. مثمنة دعم سموه لتحقيق أهداف البرلمان العربي للطفل في النهوض بالطفولة العربية.

و في ختام الجلسة قدم رئيس البرلمان العربي درع البرلمان العربي لرتاج العباسي تكريما لها كأول رئيس للبرلمان العربي للطفل..

فيما أهدى البرلمان العربي للطفل .. رئيس البرلمان العربي درعا تكريما لجهوده البناءة في دعم و تعزيز العمل العربي المشترك.