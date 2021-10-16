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ألمانيا.. قتيل و4 مصابين بحريق بمبنى سكني ببلدة جاربسن بالقرب من هانوفر بشمال البلاد

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محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

لقي رجل (72 عاما) حتفه جراء حريق شب في مبنى سكني ببلدة جاربسن بالقرب من هانوفر بشمال ألمانيا.

 

وقال متحدث باسم شرطة هانوفر في ألمانيا، السبت، إن زوجة الرجل البالغة من العمر 71 عاما أصيبت أيضا بجروح خطيرة في الحريق، مضيفا أن 3 آخرين أصيبوا بجروح طفيفة.

 

وحسب البيانات، اندلع الحريق في الطابق الأرضي من المبنى مساء الجمعة.

 

ونقل الجرحى الـ4 إلى المستشفى. ولم يتضح بعد سبب الحريق.

 

وتم إخلاء جميع الشقق الـ6 في المبنى بعد أن أصبحت غير صالحة للسكن مؤقتا بسبب الحريق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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