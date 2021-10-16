شكرا لقرائتكم خبر عن سفينة «سي ووتش3» تنقذ أكثر من 250 مهاجرا غير شرعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة "سي ووتش" للإنقاذ البحري التي يقع مقرها في العاصمة الألمانية برلين، وصول سفينتها "سي ووتش3" إلى منطقة عملها في البحر المتوسط.

وكتبت المنظمة على تويتر أن طاقم السفينة متواجد قبالة الساحل الليبي بحثا عن أشخاص يواجهون أزمات في عرض البحر.

كانت السفينة أنقذت مؤخرا أكثر من 250 مهاجرا غير شرعي وأقلتهم إلى ميناء تراباني بجزيرة صقلية في مطلع آب/أغسطس الماضي، وفي أعقاب ذلك توجه الطاقم بالسفينة صوب مدينة بوريانا الإسبانية لتجهيز السفينة للعملية القادمة.