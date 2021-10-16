انت الان تتابع خبر حصيلة جديدة لضحايا كورونا تشمل أربع قارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فعلى الصعيد الآسيوي، سجلت سلطات الصحة الروسية أكثر من 1000 وفاة بفيروس كورونا خلال يوم واحد للمرة الأولى منذ بداية الجائحة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 222 ألفا و315 حالة وفاة، كما تم تسجيل حصيلة قياسية جديدة من الإصابات اليومية بلغت 33 ألفا و208 إصابات خلال الفترة نفسها، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 7 ملايين و958 ألفا و384 إصابة.أما في الهند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 ألفا و981 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و166 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة وبذلك يرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 34 مليونا و53 ألفا و573 شخصا، فيما يبلغ تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة 451 ألفا و980 حالة وفاة.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 893 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى جانب 24 وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليون و263 ألفا و664 شخصا، ويصل إجمالي الوفيات إلى 28 ألفا و252 وفاة.



وفي تايلاند، سجلت السلطات الصحية 10 آلاف و648 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع إجمالي الإصابات في البلاد حتى الآن إلى مليون و772 ألفا و838 حالة فيما تم تسجيل 82 حالة وفاة جديدة ليرتفع تراكمي الوفيات إلى 18 ألفا و205 حالات وفاة.

أما عن الفلبين، تم تسجيل 7 آلاف و772 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و156 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليونين و713 ألفا و509 حالات، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 40 ألفا و580 حالة وفاة.

وفي اليابان، سجلت السلطات الصحية 531 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و27 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و713 ألفا و802 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 18 ألفا و78 حالة وفاة.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية 1617 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع إجمالي الإصابات في البلاد حتى الآن إلى 340 ألفا و978 حالة فيما تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة ليرتفع تراكمي الوفيات إلى 2644 حالة وفاة.

وفي كازاخستان، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 1900 حالة إصابة جديدة في آخر 24 ساعة، مما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 914 ألفا و699 حالة، كما سجلت البلاد وفاة 28 شخصا متأثرين بإصابتهم بالفيروس التاجي ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11 ألفا و700 حالة.

كما سجلت منغوليا 1643 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 14 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 336 ألفا و508 إصابات، فيما بلغ تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة 1527 حالة وفاة.

وفي أوزبكستان، سجلت السلطات الصحية هناك 404 حالات إصابة جديدة ما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 180 ألفا و566 حالة، بينما تم تسجيل حالتي وفاة بإجمالي وفيات وصل إلى 1285.

أما على الصعيد الأوروبي سجلت السلطات الصحية في أوكرانيا 12 ألف و983 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع إجمالي الإصابات في البلاد حتى الآن إلى مليونين و623 ألفا و882 حالة فيما تم تسجيل 277 حالة وفاة جديدة ليرتفع تراكمي الوفيات إلى 60 ألف و414 حالة وفاة.

وفي ألمانيا، أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بتسجيل 10 آلاف و949 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و75 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4 ملايين و365 ألفا و107 إصابات، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 94 ألفا و601 حالة وفاة.

أما في بلجيكا، تم تسجيل 3648 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع إجمالي الإصابات في البلاد حتى الآن إلى مليون و279 ألفا و869 حالة فيما تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة ليرتفع تراكمي الوفيات إلى 25 ألفا و747 حالة وفاة.

وفي التشيك، سجلت السلطات الصحية 1781 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الإصابات المسجلة أكثر من مليون و700 ألف حالة، فيما تخطت الوفيات 30 ألف حالة وفاة.

وفي بولندا، تم تسجيل 3 آلاف و236 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و44 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، وبذلك يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد وصل إلى مليونين و937 ألفا و69 إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 76 ألفا و111 وفاة.

وفي جورجيا، سجلت وزارة الصحة 5076 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات 657 ألفا و753 حالة إصابة كما سجلت 44 حالة وفاة جديدة خلال الفترة نفسها ما رفع إجمالي الوفيات إلى 9 الاف و440 حالة وفاة.

أما في النمسا، فقد أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن تسجيل 2397 حالة إصابة و10 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 773 ألفا و540حالة وإجمالي الوفيات 11 ألفا و161 حالة وفاة.

وسجلت سلوفينيا 1437 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 307 ألفا و503 حالة منذ بداية تفشي الجائحة، كما سجلت وفاة 4 أشخاص متأثرين بإصابتهم بالفيروس التاجي ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4635 شخصا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وفي أرمينيا، تم تسجيل 1863 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة ما رفع إجمالي الإصابات إلى 280 ألفا و294 حالة فيما تم تسجيل 41 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و754 حالة حتى الآن.

وفي لاتفيا، تم تسجيل 2799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة ما رفع إجمالي الإصابات إلى 183 ألفا و239 حالة فيما تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2881 حالة حتى الآن.

وفي ليتوانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2700 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 366 ألفا و481 والوفيات إلى 5406 حالة وفاة.

وسجلت سلوفاكيا 1941 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 435 ألفا و650 حالة منذ بداية تفشي الجائحة، كما سجلت وفاة 17 شخصا متأثرين بإصابتهم بالفيروس التاجي ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12 ألفا و833 شخصا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وفي أمريكا الشمالية، أعلنت وزارة الصحة المكسيكة تسجيل 5 آلاف و286 خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 434 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 284 ألفا و8 حالات.

وفي أمريكا الوسطى، سجلت جواتيمالا 1705 حالة حالة إصابة جديدة ما يرفع إجمالي الاصابات المؤكدة في البلاد إلى 586 ألفا و318 حالة وسجلت البلاد 32 حالة وفاة جديدة لترتفع الوفيات في البلاد منذ تفشي الوباء إلى 14 ألفا و236 حالة وفاة.

وفي هندراوس سجلت السلطات الصحية هناك 318 حالة إصابة جديدة ما رفع اجمالي عدد المصابين إلى 372 ألفا و179 حالة، بينما تم تسجيل 13 حالة وفاة بإجمالي وفيات بلغ 10 آلاف و97 شخصا.

وعلى الجانب الاسترالي، سجلت أستراليا 2334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع إجمالي الإصابات في البلاد حتى الآن إلى 141 ألف و55 حالة فيما تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع تراكمي الوفيات إلى 1516 حالة وفاة.