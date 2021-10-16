انت الان تتابع خبر دولة عربية تعلن تقديم الجرعة الثالثة من لقاح كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قالت وزارة الصحة والسكان المصرية إنه خلال الفترة المقبلة، سيتم إعطاء كل من تخطى سنة على تلقيه لقاح كورونا، جرعة ثالثة من أي لقاح وليس شرطا أن يكون نفس اللقاح الذي تلقاه في البداية.

