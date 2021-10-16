'مجاناً'.. برشلونة يحسم موقفه من ضم بوجبا

وارتبط اسم بوجبا بالانتقال إلى برشلونة، بعدما عرضه وكيله مينو رايولا على خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة حسم قراره بعدم التعاقد مع بوجبا، على الرغم من أن صفقة انتقاله ستكون مجانية.



وأوضحت الصحيفة، أن سبب عدم رغبة برشلونة في ضم لاعب الوسط الفرنسي، هو راتبه الضخم والذي يصل إلى 17 مليون يورو في الموسم، إلى جانب العمولة الكبيرة التي يحصل عليها وكيله.

وأكدت الصحيفة، أن برشلونة لن يدفع رواتب بهذه القيمة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي.

يذكر أن تقارير صحفية سابقة أدت أن بوجبا يفاضل بين البقاء في مانشستر يونايتد، والانتقال لريال مدريد أو يوفنتوس.