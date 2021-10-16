شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. زلزال بقوة 5.2 يضرب جزر "ساندويتش" في المحيط الأطلسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، السبت، جزر "ساندويتش" الجنوبية في المحيط الأطلسي.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر عند التقاء خط عرض 58.69 درجة جنوبا، وخط طول 24.32 درجة غربا.

ولم ترد على الفور أنباء عن خسائر.