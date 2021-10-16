عبدالله بن زايد يختتم زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اختتم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي الإماراتي زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.



جسدت الزيارة الشراكة الاستراتيجية المثمرة بين البلدين التي تتعزز عاما بعد عام، وتشكل نموذجا رائدا في العمل المشترك بين الحلفاء من أجل تعزيز الأمن الإقليمي وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية.

كان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد استهل زيارته بلقاء ثلاثي مع أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ويائير لابيد وزير خارجية إسرائيل، جرى خلاله الإعلان عن مجموعتي عمل ثلاثيتين حول "التعايش الديني" و"المياه والطاقة" بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وإسرائيل.

و أكد وزير الخارجية الإماراتي في هذا الصدد أن بلاده تحتفل العام الجاري بيوبيلها الذهبي وقد شهدت علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة نموا وتطورا على مختلف الأصعدة، حيث يحظى البلدان اليوم بشراكة استراتيجية متميزة ومثمرة، مشيرا إلى أن دولة الإمارات نجحت في بناء أمة تحترم القيم و تحتفي بالتسامح و التعايش.

وأشاد أنتوني بلينكن بالعلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية مؤكدا أهمية التعايش السلمي في المنطقة.

و أشار إلى أن إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية ودولة إسرائيل سيسهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة قائلا: "إننا نعمل معا من أجل مستقبل مشرق لشعوب منطقة الشرق الأوسط".

كما التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أعضاء اللجنة اليهودية الأمريكية "AJC " وتطرق اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية و جهود البلدين لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

و تناول اللقاء الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين الإمارات وإسرائيل ودوره في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية.

وأشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أهمية البناء على الاتفاق الإبراهيمي من أجل بلورة حلول شاملة ومستدامة تقود إلى تحقيق السلام وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وبحث مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية الأوضاع في المنطقة وجهود البلدين الصديقين لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار فيها.

والتقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أيضا خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية مع نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان وجرى بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليونان، إضافة إلى عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الأوضاع في شرق المتوسط وأهمية ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد وزير الخارجية الإماراتي بالنمو والتطور المستمرين في العلاقات الإماراتية - اليونانية في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.