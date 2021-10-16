العالم يستنكر.. وداعش يتبنى مقتل 47 مصليا داخل مسجد

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وقال داعش في بيان نشرته وكالة «أعماق» الإخبارية التابعة له، «إن انتحاريين اثنين من التنظيم قتلا حراس الأمن بالمسجد ثم فجرا سترتين مفخختين وسط أكثر من 300 من المصلين كانوا يؤدون صلاة الجمعة».
وتحدثت وكالة أنباء «بختار» الأفغانية التي تديرها الدولة في تقرير أولي عن مقتل 32 شخصا، ولكن مسؤولا محليا من حركة طالبان أكد أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 47، بالإضافة إلى 70 مصابا.
وكان هجوم أمس الأول الذي ضرب مسجد «إمام بارغاه» هو الثاني الذي يستهدف موقعا دينيا للمسلمين الشيعة في أفغانستان خلال أسبوع. واستهدف هجوم انتحاري مسجدا للشيعة في مدينة قندوز بشمال أفغانستان قبل أسبوع، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 من المصلين. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هذا الهجوم في حينه.
ويعد تنظيم داعش عدوا لدودا لحركة طالبان التي أحكمت سيطرتها على أفغانستان، وقد خاضا قتالا ضد بعضهما بعضا منذ أسس داعش نفسه في أفغانستان في بداية 2015.
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