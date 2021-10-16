شكرا لقرائتكم خبر أعمال شغب لسجناء روس في معسكر اعتقال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قام سجناء في معسكر اعتقال جنائي بجنوب روسيا بأعمال شغب.

وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية أن سجينين تجاهلا طلبات من الحراس خلال عملية تفتيش لزنازين السجناء، ثم قاما بتحريض سجناء آخرين على القيام بأعمال شغب، من بينها قيامهم بتدمير كاميرات مراقبة.

ووفقا لوكالة تاس، شارك في أعمال الشغب نحو 220 شخصا في سجن فلاديكافكاز في جمهورية أوسيتيا الشمالية-ألانيا.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي دخول وحدة عسكرية كبيرة إلى السجن.

وكان أقارب السجناء ينتظرون بقلق خارج المنطقة التي شهدت فرض نطاق أمني. وشوهدت نساء وهن يبكين، كما كانت هناك سيارات إسعاف، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان هناك مصابون.