"الداخلية": توزيع 2500 حقيبة بالمجان على الأطفال بـ 13 مدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، عدة قوافل إنسانية لتوزيع حقائب وأدوات مدرسية مجاناً على عدة مدارس بنطاق محافظتي "القاهرة - الجيزة"؛ استمرارًا لتفعيل مبادرة كلنا واحد "أهلاً مدارس"، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الدراسى الجديد.

استهدفت القوافل 13 مدرسة بالمناطق الحضارية الجديدة - "الأطفال ذوي الإعاقة" (وهم بنطاق محافظتي "القاهرة والجيزة" (مدارس "أهالينا 2 - المحروسة - الأمل الابتدائية للصم وضعاف السمع - الأمل الإعدادية والثانوية للصم وضعاف السمع - التربية الفكرية لذوي الإعاقة الذهنية - الفردوس - التجريبية الفكرية بالوايلي - الصم وضعاف السمع - صلاح الدين للصم وضعاف السمع والتربية الفكرية - طه حسين لضعاف البصر - التربية الفكرية بطرة" بنطاق محافظة القاهرة، "والتربية الفكرية لذوي الإعاقة الذهنية - أمل لبنان للصم وضعاف السمع" بنطاق محافظة الجيزة).

تم توزيع 2500 حقيبة مدرسية بالمجان على الأطفال بتلك المدارس، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالي وصدى طيبا لدى الأطفال، وتقدم القائمون على إدارة تلك المدارس بالشكر على اللفتة الإنسانية الكريمة.