معصرة الزيتون برأس سدر تستقبل المحصول من أهالي جنوب سيناء- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلن الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، أنه جرى تشغيل معصرة الزيتون بقرية أبوصويرة التابعة لمدينة رأس سدر، بأسعار مخفضة لخدمة المزارعين، تزامنًا مع بدء موسم جني الزيتون.

وناشد وكيل الوزارة جميع المزارعين بالتوجه للمعصرة، التي تعمل على مدار اليوم بطاقة طن في الساعة، لعصر الزيتون على مراحل مختلفة للوصول لأعلى إنتاجية من الزيت، مع الحفاظ على الجودة.

وقال وكيل الوزارة في تصريح له اليوم، أن إجمالي المساحة المنزرعة بأشجار الزيتون تتعدى الـ25 ألف فدان على مستوى المحافظة، بينها 18 ألف فدان بمدينة رأس سدر، و 6549 فدان بمدينة الطور، والمساحات الأخرى موزعة على مدن المحافظة بمساحات بسيطة.