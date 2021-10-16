3 بنوك تُوقف المصاريف الإدارية على القروض الشخصية.. فما التفاصيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قرر 3 بنوك إيقاف احتساب مصروفات إدارية على القروض الشخصية (الكاش) بداية من شهر أكتوبر الجاري ولفترة محدودة بهدف زيادة مبيعات القروض، وكذلك تقليل تكلفة التمويل على العملاء بمناسبة بدء الفصل الدراسي الجديد للمدارس والجامعات.

وكانت 3 بنوك في مقدمتهم الأهلي المصري ثم بنك مصر وميد بنك (مصر إيران) سابقا أعلنوا إيقاف تحصيل المصروفات الإدارية على القروض الشخصية من الشهر الجاري.

ويطبق إيقاف المصروفات الإدارية على القروض الشخصية الجديدة فقط دون الممنوحة في وقت سابق قبل صدور القرار.

وقرر البنك الأهلي المصري، بداية من شهر أكتوبر ولفترة محدودة، إيقاف المصاريف الإدارية على عملاء القروض الشخصية (النقدي) بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد فيما بنك مصر أعفى عملاء القروض الشخصية والمرابحات من كافة المصاريف الإدارية لنهاية العام الجاري.

واكتفى ميد بنك قرر بإيقاف المصروفات الإدارية على القروض الشخصية بضمان شهادات الادخار لعملائه في البنك فقط، دون القروض بضمان الوظيفة بحسب ما أعلنه البنك.

ويمكن للعملاء التقديم للحصول على القروض الشخصية "أونلاين" من خلال تطبيق الموبايل البنكي أو الإنترنت البنكي وذلك تسهيلا على العملاء وتماشياً مع خطة البنك في التحول الإلكتروني.

ويقدم الخليج 365 تفاصيل القرض الشخصي في 3 بنوك بعد إيقاف المصاريف الإدارية:

أولا-البنك الأهلي المصري:

-قيمة القرض: من 15 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه لبعض العملاء.

-فترة سداد القرض: من سنة إلى 12 عاما.

-نسبة الفائدة: تتراوح من 14.5% إلى 16.5% سنويا حسب نوع وظيفة العميل، وإمكانية تحويل رواتب جميع الشركة على البنك، أو راتب العميل فقط وترتفع عن ذلك عيل أًحاب المهن الحرة.

-عمر العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

-الدخل الشهري: 1500 جنيه كحد أدنى.

-قيمة القسط: لا يزيد عن 50% من إجمالي الدخل الشهري للعميل، (ولذا قيمة القسط المدفوع تدخل ضمن أسباب تحديد قيمة القرض الشخصي).

ثانيا-بنك مصر:

-قيمة القرض: يصل إلى 1.5 مليون جنيه كحد أقصى.

-فترة السداد: تصل إلى 10 سنوات.

-نسبة الفائدة: من 14.5% إلى 17% متناقصة سنوي حسب وظيفة العميل وقد تزيد عن ذلك على أصحاب المهن الحرة.

-السن: من 21 إلى 60 عاما.

-الراتب: من ألف جنيه لموظف الحكومة إلى ألفي جنيه لموظف القطاع الخاص كحد أدنى.

-قيمة القسط: لا يزيد عن 50% من إجمالي الدخل الشهري للعميل، (ولذا قيمة القسط المدفوع تدخل ضمن أسباب تحديد قيمة القرض الشخصي).

ثالثا-ميد بنك (بضمان شهادات الادخار):

-قيمة التمويل: يصل القرض إلى 95% من إجمالي قيمة الشهادات بشرط لا يقل التمويل عن 15 ألف جنيه.

-نسبة الفائدة: تزيد 2.5% على عائد الشهادة فإذا كان العائد 11.25% تصبح الفائدة 13.75%.

-فترة السداد: من عام إلى 10 سنوات كحد أقصى.

-يوقع العميل على تعهد بعدم كسر الشهادات حتى سداد آخر قسط في القرض.

الأوراق المطلوبة للموظفين، والمهن والأعمال الحرة:

يلتزم العميل بتقديم صورة من البطاقة الشخصية للعميل (تكون سارية المدة) مع إطلاع موظف خدمة العملاء على أصل البطاقة، وشهادة معتمدة من جهة العمل بإجمالي الدخل الشهري وتعهد بتحويل الراتب على البنك، وإيصال مرافق حديث سواء مياه أو كهرباء أو غاز، وتقديم صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة وكشف حساب بنكي عن آخر 6 شهور ويحق للبنك طلب الحصول على أوراق إضافية أخرى قبل الموافقة على صرف القرض.

أما القرض بضمان شهادات الادخار لا يتطلب الحاجة لتقديم أوراق أو ضمانات حيث تعد ودائعه أكبر ضامن للبنك ولكن يتطلب كتابة تعهد بعدم الحق في كسر الشهادة إلا بعد الانتهاء من سداد القرض بالكامل.