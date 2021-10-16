في جنوب سيناء.. الأهالي صلوا الجمعة بدون خطبة والأوقاف تحول الإمام للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، أنه جرى تحويل إمام مسجد، ومدير إدارة أوقاف سانت كاترين للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية معهما نتيجة تغيب إمام المسجد عن أداء خطبة الجمعة أمس بالمسجد، وإقامة الصلاة دون خطبة.

وقال وكيل الوزارة في تصريح له اليوم السبت، إن ما حدث أمس بالمسجد يعد إهمال شديد، وينافي كافة التعليمات والقواعد والقوانين. وتسبب في استياء المواطنين، مؤكدًا أنه جرى التشديد على كافة مديري الإدارات بالمتابعة اليومية للمساجد، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة للتواصل على مدار اليوم بكافة المساجد، والتأكد من تواجد الأئمة قبل رفع الصلاة.

جدير بالذكر أن أكثر من 130 مصلي ذهبوا أمس لأداء صلاة الجمعة بمسجد بمدينة سانت كاترين، ولكنهم تفاجئوا بتغيب الأمام، واضطروا لأداء صلاة الجمعة بدون خطبة.