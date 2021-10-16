ممثلة الصحة العالمية: مصر من الدول التي نجحت في التعامل مع جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، إن مصر من الدول التي نجحت على مستوى العالم في التعامل مع جائحة كورونا من جميع الجهات.

وأضافت القصير، خلال كلمتها بورشة عمل: "ما بعد كورونا.. نحو استراتيجية وطنية لإدارة أزمات الأوبئة" للمركز الوطني للدراسات، أن مصر من أوائل الدول التي تواصلت مع منظمة الصحة العالمية وساهمت من عدة منطلقات في البحوث والدراسات السريرية.

وأكدت نعيمة القصير على أن مصر رفعت مخصصات الاستثمار في البحث العلمي بنسبة 60% عن السنوات السابقة.

وأوضحت أن مصر نجحت في التعامل مع الملف من منظور الصحة العامة الشاملة، واستمرار المبادرات الصحية مثل 100 مليون صحة وأيضًا انطلاق مبادرة حياة كريمة التي ترتبط بمفهوم الصحة العامة.

وأشادت القصير بمساواة مصر بين السكان والمقيمين على أرضها من مهاجرين أو لاجئين وتلقيهم العلاج أو اللقاح، وبشأن توطين صناعة الدواء واللقاح في مصر أوضحت أن هذه الصناعة تخدم مصر والدول المجاورة.