انقلاب حافلة في أنطاليا التركية وإصابة 7 سياح روس

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2021 4:08 مساءً

أكدت القنصلية العامة الروسية في مدينة أنطاليا التركية أن 7 مواطنين روس أصيبوا بجروح جراء حادث مروري بجنوبي تركيا اليوم السبت.

وقالت البعثة الدبلوماسية لوكالة “تاس” إن الحادث وقع في الساعة الثامنة صباح اليوم في قضاء مانافغات بولاية أنطاليا، حيث انقلبت حافلة كانت تقل مجموعة من السياح الروس من المطار إلى الفنادق.

وأضافت القنصلية أن الجرحى السبعة تم نقلهم إلى مستشفيات محلية، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تدل على أن فقدان السائق السيطرة على الحافلة على الطريق الزلق بعد المطر هو الذي تسبب في الحادث.

وأكدت القنصلية العامة بقاءها على اتصال مستمر مع السلطات المحلية والجهة المشغلة للسفرات السياحية وإدارات المستشفيات المحلية، بحسب وكالة “تاس”.