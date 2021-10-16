إيران.. الحكم بالسجن على مسؤولين سابقين في البنك المركزي بينهم حاكم للبنك

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، ذبيح الله خدائيان، عن صدورأحكام بحق مسؤولين سابقين في البنك متهمين بالإخلال في أسواق العملة الصعبة والتسبب باضطراب الأجواء الاقتصادية.

وصدرت أحكام بالسجن على كل من ولي الله سيف، حاكم البنك المركزي في حكومة الرئيس السابق، حسن روحاني، بعشر سنوات، ونائبه، أحمد عراقجي، بثمان سنوات، إلى جانب ثمانية أخرين من مسؤولي البنك المركزي، لسوء إدارة أسواق العملة الصعبة واستغلال المناصب الحكومية، وتهم اقتصادية أخرى