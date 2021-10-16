شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة.. قرار عاجل بشأن المحقق في انفجار مرفأ بيروت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بصدور قرار بدعوة المحقق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، إلى إجتماع مع مجلس القضاء للبحث في التطورات الأخيرة.

وتأتي دعوة القاضي على خلفية الاشتباكات التي وقعت أول أمس ببيروت وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.

وكان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، أصدر قبل أيام مذكرة توقيف بحق وزير المالية السابق، علي حسن خليل، لامتناعه عن المثول أمامه للتحقيق.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني بأنه “عقب انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي بيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، إلى أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه الدعوى أو رفضها”.

هذا وقال الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصرالله، إن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار “مسيس ولن يصل إلى الحقيقة في تحقيق الانفجار”.

وكان القاضي طارق بيطار، قد استدعى من جديد رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب والوزراء السابقين، علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق للتحقيق.