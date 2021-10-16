شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الـ «يونيتامس» يؤكد أهمية الحوار الشامل لمعالجة قضايا شرق السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان (يونيتامس) اليوم السبت أهمية الحوار الشامل وإشراك كل المكونات في معالجة قضايا شرق السودان .

وذكرت الوكالة السودانية للأنباء ( سونا) أن وفد بعثة "يونيتامس" اختتم اليوم زيارته لولاية البحر الأحمر التي استغرقت أربعة أيام .

واستعرضت استيفاني كوري رئيسة الوفد ، في إفادة إعلامية في ختام الزيارة بقاعة السلام ببورتسودان ، برنامج الزيارة، الذي تضمن العديد من اللقاءات مع قيادات الإدارة الأهلية وهيئة المواني البحرية ببورتسودان, بالإضافة إلى لقاء المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بسنكات.

وبينت أن الوفد استمع إلى آراء ووجهات النظر لكل المكونات حول هموم وقضايا شرق السودان ، خاصة التهميش والتنمية والخدمات ، مشيرة إلى تكوين مؤسسات الدولة والحفاظ على مستقبل الديموقراطية والتنمية المستدامة .