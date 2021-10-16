شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 250 عنصرًا مسلحا في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل نحو 250 شخصا على الأقل من عناصر العصابات المسلحة في نيجيريا، خلال عمليات أمنية استهدفتهم بعد انقطاع خطوط الاتصالات بالمناطق الشمالية من البلاد.

وافادت - وكالة الأنباء النيجيرية - نقلا عن رئيس الأركان ، لاكي إيرابور، في بيان : أن جميع خطوط الاتصال قطعت في محافظات زامفارا، وكاتسينا والنيجر، الشهر الماضي في إطار عمليات أمنية تستهدف العصابات المسلحة ، مشيراً إلى أنه تم القبض على أكثر من 600 شخصاً من العناصر المسلحة في المنطقة .