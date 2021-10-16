شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1.8 طن من الكوكايين في ميناء روتردام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الجمارك الهولندية أربع شحنات تحتوي إجمالا على 8ر1 طن من مخدر الكوكايين في ميناء روتردام، خلال أيام قليلة.

وأعلن الادعاء العام اليوم السبت أنه تم خلال ليلة الجمعة/السبت وحدها ضبط 520 كيلوجراما من الكوكايين في حاوية قادمة من البرازيل.

وبحسب البيانات، تم إخفاء الكوكايين، الذي تبلغ قيمته السوقية 39 مليون يورو، بين منتج من بقايا قصب السكر يُستخدم كعلف، كان من المقرر تسليمه إلى شركة في مدينة مانشستر البريطانية.

ولا تزال التحقيقات جارية، وتم تدمير المخدرات عقب ضبطها.