داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مسجد في أفغانستان

تبنى تنظيم داعش - ولاية خراسان هجوماً انتحارياً استهدف مسجداً شيعياً في مدينة قندهار الأفغانية الجمعة، وأدى إلى مقتل 41 شخصا على الأقل.

وقال التنظيم الجهادي في بيان نشره على قنواته في تلغرام، إن انتحاريين نفذا هجومين منفصلين داخل المسجد خلال صلاة الجمعة.

وأضاف في البيان "فجّر الاستشهادي الأول سترته الناسفة على جموع المشركين في رواق المعبد، بينما فجّر الاستشهادي الآخر سترته الناسفة في وسط المعبد".

وصرح قائد شرطة قندهار مولوي محمود "عدد كبير من أبناء وطننا لقوا مصرعهم اليوم، في يوم الجمعة المبارك، نتيجة هجوم وحشي على مسجد شيعي".

وأضاف محمود في بيان بالفيديو أن مسلحين من الطائفة الشيعية هم من أشرفوا على أمن المسجد، لكن من الآن فصاعدا ستتولى طالبان مسؤولية حمايته.

ويأتي الهجوم بعد أسبوع تماما على هجوم انتحاري استهدف مصلّين شيعة في مدينة قندوز (شمال) وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

أفغانستان: 32 قتيلاً بانفجار في مسجد