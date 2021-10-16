ميزات جديدة على تيك توك لحظر المسيئين أثناء البث المباشر

كما وعدت في يوليو المنصرم، طرحت شركة تيك توك المزيد من الميزات لأصحاب البثوث المباشرة على تطبيقها، حيث سيتمكنون من حظر تعليقات الأشخاص المزعجين مؤقتاً لدقائق أو ساعات أو طوال البث المباشر بأكمله.

وفقًا لإريك هان، رئيس فريق السلامة في فرع تيك توك في الولايات المتحدة، فإن كتم صوت شخص ما سيؤدي إلى إزالة سجل تعليقاته بالكامل من البث. وبالطبع، يمكنك أيضًا إيقاف التعليقات تمامًا أو تصفية كلمات رئيسية محددة.

ويقول هان إن الميزات التي أضافاها تيك توك، ستجعل الكثيرين من الأشخاص المتنمرين والمزعجين يفكرون ملياً قبل نشر تعليق غير مهذب أو ضار.

ونظراً لزيادة رواج تطبيق تيك توك المتسارع كشبكة اجتماعية حديثة نسبياً، فإن الشركة تحذو حذو الكثير من الشركات الأخرى مثل فيس بوك وتويتر في الحد من التنمر والإساءات قدر المستطاع.

واستنادًا إلى تقرير تنفيذ إرشادات المجتمع للربع الثاني من العام، تقول الشركة إنها شهدت تحسناً كبيراً أيضاً في التخلص من مقاطع الفيديو غير الملائمة، حيث تمت إزالة 73.3٪ من مقاطع الفيديو ذات المحتوى الغير ملائم قبل وصوله إلى المستخدمين. وبالمثل، تمت إزالة 72.9٪ من مقاطع الفيديو التي تظهر سلوكًا سيئاً، في ذات الفترة، وفق ما أورد موقع “إن غادجيت” الإلكتروني.